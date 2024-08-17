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Файзуллаев сравнил жизнь в России и Узбекистане

17 августа 2024, 16:20
13

Форвард ЦСКА Аббосбек Файзуллаев не видит существенных различий между Россией и Узбекистаном.

«Больших отличий между Узбекистаном и Россией не вижу. Если говорить про Москву, то здесь выделяется множество отличных ресторанов, а еще отличная инфраструктура. Здесь все есть для жизни. Москва большой город, но я уже привык здесь жить.

Единственная проблема – пробки. С ними тяжело добираться до тренировок и потом обратно», – сказал Файзуллаев.

  • 20-летний хавбек выступает за ЦСКА с августа 2023 года.
  • В текущем сезоне Файзуллаев провел 3 матча.
  • Аббосбек играл за Узбекистан на Олимпиаде-2024.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Узбекистан. Суперлига ЦСКА Файзуллаев Аббосбек
Комментарии (13)
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Цугундeр
1723903025
«Больших отличий между Узбекистаном и Россией не вижу." )) Вот и приехали. Полный аббосс...
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DVOK68
1723907883
Узбекистон.Страна чудес. Леса,болота Тёмный лес. Не отличить от России)
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DOCTOR PENALTY
1723911088
Москва чернеет с каждым днём, отличий становится, и правда, всё меньше и меньше.
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SPACE TRUCKIN
1723921450
почти весь узбекистан переехал в Россию - и разницы впрямь нет уже...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1724005534
А нам рассказывают великая держава, вторая в мире, ха ха ха. А на деле аульный Узбекистан. 25 лет раб на галерах старается
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Муроджон-Умирзаков-google
1724013831
У́збекистон самый лучший страна дебыл! Что там Россия один нацизме и алкоголы Говоришь ресторан лучше борщ что ли а наши кухня номер один в мире аббос ты не благодарны чувак.
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Сам_себе_сказал
1729594107
Масквабад ни когда не считался Россией
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