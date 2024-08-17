Файзуллаев сравнил жизнь в России и Узбекистане

Форвард ЦСКА Аббосбек Файзуллаев не видит существенных различий между Россией и Узбекистаном.

«Больших отличий между Узбекистаном и Россией не вижу. Если говорить про Москву, то здесь выделяется множество отличных ресторанов, а еще отличная инфраструктура. Здесь все есть для жизни. Москва большой город, но я уже привык здесь жить.

Единственная проблема – пробки. С ними тяжело добираться до тренировок и потом обратно», – сказал Файзуллаев.

20-летний хавбек выступает за ЦСКА с августа 2023 года.

В текущем сезоне Файзуллаев провел 3 матча.

Аббосбек играл за Узбекистан на Олимпиаде-2024.

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