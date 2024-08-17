Абена назвал экс-спартаковца, с которым он хотел бы сыграть вместе

Новичок «Спартака» Миенти Абена наслышан о бывшем игроке команды Квинси Промесе.

– Ты родом из Суринама. У Квинси Промеса тоже суринамские корни.

– О, Квинси! Идеальный игрок, лидер. Я смотрел видео с ним. Как он мотивирует игроков «Спартака» речью в раздевалке. Думаю, он был прекрасным примером для молодых ребят. К сожалению, сейчас он не в команде.

Мне хотелось бы сыграть вместе с Квинси, но, увы, ситуация не позволяет. Вижу, как много он сделал для «Спартака». Здесь везде его фото. Очевидно, это была классная история.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

32-летний футболист находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.

За «Спартак» Промес провeл 235 матчей во всех турнирах, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.

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