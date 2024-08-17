Червиченко: «Спартак» побеждает только аутсайдеров»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о старте сезона для клуба.

«Пока что «Спартак» побеждает только аутсайдеров и споткнулся о более-менее серьезную команду, сыграв вничью с «Ахматом». Все эти якобы победы не говорят о том, что москвичи смогут бороться за первые места. Каждый год повторяется ситуация, когда фанаты «Спартака» после пяти–шести туров чуть не коронуют команду. А потом все скатывается.

«Спартак» кем-то усиливается, а по итогу в команде инвалиды или карлики. Например, вчерашний парень Зорин выглядел гораздо лучших всех этих купленных легионеров. Может надо давать возможность играть своим воспитанникам, а не тащить неликвид?

Пока что единственным конкурентом «Зенита» выглядит «Динамо» и может быть «Локомотив». У них ушли Миранчук и Глушенков, но команда не стала выглядеть хуже», – сказал Червиченко.

У «Спартака» серия из 5 матчей без поражений.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

Завтра, 18 августа, команда примет «Факел» в 5-м туре.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?