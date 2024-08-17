Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Червиченко: «Спартак» побеждает только аутсайдеров»

17 августа 2024, 10:14
12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о старте сезона для клуба.

«Пока что «Спартак» побеждает только аутсайдеров и споткнулся о более-менее серьезную команду, сыграв вничью с «Ахматом». Все эти якобы победы не говорят о том, что москвичи смогут бороться за первые места. Каждый год повторяется ситуация, когда фанаты «Спартака» после пяти–шести туров чуть не коронуют команду. А потом все скатывается.

«Спартак» кем-то усиливается, а по итогу в команде инвалиды или карлики. Например, вчерашний парень Зорин выглядел гораздо лучших всех этих купленных легионеров. Может надо давать возможность играть своим воспитанникам, а не тащить неликвид?

Пока что единственным конкурентом «Зенита» выглядит «Динамо» и может быть «Локомотив». У них ушли Миранчук и Глушенков, но команда не стала выглядеть хуже», – сказал Червиченко.

  • У «Спартака» серия из 5 матчей без поражений.
  • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
  • Завтра, 18 августа, команда примет «Факел» в 5-м туре.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?» 7
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1723880410
Червь как всегда, кубок мы не считаем за турнир, но оцениваем Зорина по кубковому матчу. Левое полушарие мозга посылает за хлебом правое.
Ответить
NewLife
1723881172
РБ Спорт публикует дебилов вроде червя, так как все труднее для помойки найти дешевый хейт.
Ответить
Cleaner
1723882257
Это факт! Последние ЛЕТ ДВАДЦАТЬ Спартак побеждает только аутсайдеров! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
ziborock
1723883490
У Червя Ахмат. не одержавший ни одной победы, "более-менее серьезная команда"!)))
Ответить
nik55
1723884294
помойный червяк закрой пасть
Ответить
subbotaspartak
1723888399
Пока что единственным конкурентом «Зенита» выглядит «Динамо».... а его Спартак не обыграл?
Ответить
Каратель помойников
1723888619
Каждая же огромная жаба душит червяка,учитывая что он сам как боров...кто коронует команду? Почитал бы хоть раз форумы,да,победам радуются болельщики,но при этом и критики в сторону определенных игроков хватает(при чем обоснованной).вспомнил бы этот горе жиробас-аликарх как он разваливал команду.когда что то более менее налаживается всегда вылезет какой-нибудь червяк и начинает гладить.но все это куйня,главное чтобы его жаба не задушила и желчью собственной не захлебнулся
Ответить
Главные новости
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
2
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
2
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
12
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
6
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
Все новости
Все новости
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
1
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
12
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
6
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+