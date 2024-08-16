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  • Самый неудачный трансфер российского футболиста в Европу по версии Селюка

Самый неудачный трансфер российского футболиста в Европу по версии Селюка

16 августа 2024, 23:23
5

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает провальной аренду Федора Смолова в «Сельте».

«В целом ни один российский футболист не запомнился нигде в Европе.

Смолов – самый неудачный трансфер. Потому что человек сыграл в аренде в «Сельте», после которой его, естественно, никто не захотел брать.

Не припомню, чтобы он сыграл все 90 минут. Даже Сычев был лучше Смолова. Не понимаю, для чего Федор отправился в Испанию.

По большому счету, для него это больше был рекламный трюк. Ничем не отметился, ничего не сделал», – сказал Селюк.

  • Нападающий был в «Сельте» в 2020 году.
  • Он забил 2 гола в 14 матчах.
  • Смолову удалось поразить ворота «Реала» и «Барселоны».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Смолов Федор Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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FCSpartakM
1723845947
Фиорентина поспорит. Кокорина там за футболиста в приницпе не считали
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Цугундeр
1723868213
Ну да . Забил два гола (Реалу и Барсе) и на этом решил что хорошего понемножку .
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k611
1723881066
Зато каким клубам забил. Будет что вспомнить в старости.
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Mirak92
1723885248
Гогуа
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