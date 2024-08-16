Самый неудачный трансфер российского футболиста в Европу по версии Селюка

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает провальной аренду Федора Смолова в «Сельте».

«В целом ни один российский футболист не запомнился нигде в Европе.

Смолов – самый неудачный трансфер. Потому что человек сыграл в аренде в «Сельте», после которой его, естественно, никто не захотел брать.

Не припомню, чтобы он сыграл все 90 минут. Даже Сычев был лучше Смолова. Не понимаю, для чего Федор отправился в Испанию.

По большому счету, для него это больше был рекламный трюк. Ничем не отметился, ничего не сделал», – сказал Селюк.