Самый неудачный трансфер российского футболиста в Европу по версии Селюка

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает провальной аренду Федора Смолова в «Сельте».
«В целом ни один российский футболист не запомнился нигде в Европе.
Смолов – самый неудачный трансфер. Потому что человек сыграл в аренде в «Сельте», после которой его, естественно, никто не захотел брать.
Не припомню, чтобы он сыграл все 90 минут. Даже Сычев был лучше Смолова. Не понимаю, для чего Федор отправился в Испанию.
По большому счету, для него это больше был рекламный трюк. Ничем не отметился, ничего не сделал», – сказал Селюк.
- Нападающий был в «Сельте» в 2020 году.
- Он забил 2 гола в 14 матчах.
- Смолову удалось поразить ворота «Реала» и «Барселоны».
Источник: «Спорт-Экспресс»