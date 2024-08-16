«Спартак» объявил о шестом летнем трансфере

«Спартак» подтвердил покупку центрального защитника «Ференцвароша» Мьенти Абены.

Московский клуб заплатил за новичка 1,2 миллиона евро и подписал с ним контракт до 30 июня 2026 года.

Это шестой летний трансфер спартаковцев после Александра Довбни, Виллиана Жозе, Эсекьеля Барко, Маркиньоса и Игоря Дмитриева.