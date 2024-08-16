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«Спартак» объявил о шестом летнем трансфере

16 августа 2024, 20:35
41

«Спартак» подтвердил покупку центрального защитника «Ференцвароша» Мьенти Абены.

Московский клуб заплатил за новичка 1,2 миллиона евро и подписал с ним контракт до 30 июня 2026 года.

Это шестой летний трансфер спартаковцев после Александра Довбни, Виллиана Жозе, Эсекьеля Барко, Маркиньоса и Игоря Дмитриева.

  • Абена – защитник сборной Суринама (17 игр).
  • За 1,5 сезона в «Ференцвароше» он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 39 матчах.
  • В декабре футболисту исполнится 30 лет. Он знаком с тренером «Спартака» Деяном Станковичем по совместной работе в Венгрии.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Венгрия. Национальный чемпионат Спартак Ференцварош Абена Миенти
Комментарии (41)
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Desma
1723831724
Как и предполагалось «Ференцварош» будет перетащен на зарплату Лукойла. Хряки, так держать.........
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NewLife
1723832776
В Спартак люди приходят, а из б.омжатника стараются свалить даже с российскими паспортами.
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Челнинец
1723833158
надеюсь следующий трансфер будет Глебов, опорник нужен качественный, да и Дуарте надеюсь останется с Бабичем прибавил, не понятно зачем этот Абени
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волчарик
1723833756
Ха ха , а играть будет Умяров , но я о нем плохого не писал.
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oyabun
1723834149
Надеюсь он не вместо Дуарте будет.
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FCSpartakM
1723835115
икорку подвезли. Одна из претензий к Станковичу была в том, что он не особо понимает куда попал. Видимо, он еще и чемпионат не понимает. Поэтому покупка Маркиньоса и **** вообще не видится адекватной, по крайней мере на бумаге.
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Baggio1986
1723862010
Неликвид из Суринама... Кто следующий?
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zigbert
1723875951
Пока трудно судить качество этого игрока. Как говорится "игра покажет". А Абене удачи в Спартаке!
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