«Спартак» объявил о шестом летнем трансфере

«Спартак» подтвердил покупку центрального защитника «Ференцвароша» Мьенти Абены.
Московский клуб заплатил за новичка 1,2 миллиона евро и подписал с ним контракт до 30 июня 2026 года.
Это шестой летний трансфер спартаковцев после Александра Довбни, Виллиана Жозе, Эсекьеля Барко, Маркиньоса и Игоря Дмитриева.
- Абена – защитник сборной Суринама (17 игр).
- За 1,5 сезона в «Ференцвароше» он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 39 матчах.
- В декабре футболисту исполнится 30 лет. Он знаком с тренером «Спартака» Деяном Станковичем по совместной работе в Венгрии.
Источник: телеграм-канал «Спартака»