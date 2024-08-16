Динамовец Скопинцев ответил критикам

Фланговый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев не согласен с мнением, что он слабо играет в обороне.

– Иногда говорят: «Скопинцев не умеет играть в обороне». Разубеди этих людей».

– Это такой бред! Блин!

– Да, вот разубеди меня, Дим! Вот я говорю: «Скопинцев хорош только в атаке, хорошая левая нога, проходит по флангу – дальше не знает что делать. В обороне – просто проходной двор».

– Я не должен что-либо комментировать, есть статистика: шестой по отборам в РПЛ-2023/24. Шестой! Крайний защитник. И по единоборствам – тоже наверху [списка].