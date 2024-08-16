Динамовец Скопинцев ответил критикам

Фланговый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев не согласен с мнением, что он слабо играет в обороне.
– Иногда говорят: «Скопинцев не умеет играть в обороне». Разубеди этих людей».
– Это такой бред! Блин!
– Да, вот разубеди меня, Дим! Вот я говорю: «Скопинцев хорош только в атаке, хорошая левая нога, проходит по флангу – дальше не знает что делать. В обороне – просто проходной двор».
– Я не должен что-либо комментировать, есть статистика: шестой по отборам в РПЛ-2023/24. Шестой! Крайний защитник. И по единоборствам – тоже наверху [списка].
- Футболисту сейчас 27 лет.
- Он в «Динамо» с 2020 года.
- До этого выступал за «Краснодар», «Ростов», «Балтику» и австрийский «Лиферинг».
Источник: ютуб-канал РПЛ