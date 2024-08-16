Спартаковец Литвинов рассказал об инвестициях в биткоин

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что занимается криптовалютами.

«Год назад начал интересоваться криптовалютой. Сложно разобраться, но посмотрел много обучающих уроков. Начал потихоньку вкладывать. Еще не покупал ничего за крипту, но портфель есть.

Биток [биткоин] купил по 38 тысяч. Спокойно наблюдаю за тем, как растет цена.

Я много не вкладываю в сомнительные вещи, но криптовалюта существует уже довольно долго, и все всерьез задумываются, чтобы перейти на нее полностью», – сказал 22-летний полузащитник.