Динамовец Скопинцев хочет стать политиком: «Я свой парень из народа»

Фланговый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев заявил о наличии амбиций попробовать себя в политике

«Когда я сижу на стадионе «Факела», вижу напротив себя баннер «Правительство Воронежской области» и думаю: «Как туда войти? Как туда попасть?».

Я свой парень из народа. Все сделаю: субсидии, льготы, помогу [вашим] родителям», – сказал Скопинцев.