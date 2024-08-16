Динамовец Скопинцев хочет стать политиком: «Я свой парень из народа»

Фланговый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев заявил о наличии амбиций попробовать себя в политике
«Когда я сижу на стадионе «Факела», вижу напротив себя баннер «Правительство Воронежской области» и думаю: «Как туда войти? Как туда попасть?».
Я свой парень из народа. Все сделаю: субсидии, льготы, помогу [вашим] родителям», – сказал Скопинцев.
- Футболисту сейчас 27 лет.
- Он в «Динамо» с 2020 года.
- До этого выступал за «Краснодар», «Ростов», «Балтику» и австрийский «Лиферинг».
Источник: ютуб-канал РПЛ