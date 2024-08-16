Реакция Смолова на интерес со стороны мексиканского клуба

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал информацию о желании приобрести его мексиканским «Атлетико Ла-Пас».
«Мексиканский залив или Черное море? Черное море, конечно», – рассмеялся Смолов.
- По данным журналиста Виктора Моралеса, «Атлетико Ла-Пас» предложил 1 миллион долларов «Краснодару» за 34-летнего Смолова. «Быки» отказались продавать форварда, потребовав 2 миллиона.
- «Атлетико» выступает во втором по статусе дивизиону Мексики.
- Смолов летом перешел в «Краснодар» из «Динамо» на правах свободного агента.
- В этом сезоне россиянин провел за «быков» 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 передачу.
Источник: «РБ Спорт»