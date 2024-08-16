Файзуллаев сравнил свою узнаваемость в России и Узбекистане

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, что его в России узнают меньше, чем в Узбекистане.

«В России наши люди хорошо поддерживают легионеров, хорошо относятся, даже в комментариях видна их поддержка, я чувствую поддержку из Узбекистана. Мне пишут наши болельщики постоянно, положительную реакцию вижу. Чувствую ли я себя самым известным узбекским футболистом в России? В России, может быть. Я нормально отношусь к такой популярности.

В Узбекистане меня часто узнают на улицах. В Москве меньше. Всегда хорошо встречают, с улыбкой фотографируются», – сказал Файзуллаев.