Шунин назвал условие для подписания нового контракта с клубом

Вратарь Антон Шунин, находящийся в статусе свободного агента, рассказал об интересе к нему различных клубов после ухода из «Динамо».

«Из Саудовской Аравии было два предложения. От одного я отказался, вопрос со вторым клубом пока открыт. Был интерес ещe от нескольких клубов из России и других стран, в том числе конкретный, но нужно реально смотреть на вещи. У меня в Москве семья, бизнес, который уже несколько лет приносит хороший доход. Предложение должно быть или амбициозное, или финансово выгодное, чтобы я был готов к переезду, в том числе в другую страну.

Я каждый день тренируюсь и держу себя в форме, но думаю и о развитии в области спортивного менеджмента. Есть новости, и в ближайшее время вы все узнаете», – сказал Шунин.