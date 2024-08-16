Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко оценил игру «Спартака» без Промеса и шансы против «Зенита»

Червиченко оценил игру «Спартака» без Промеса и шансы против «Зенита»

16 августа 2024, 08:56
10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что новобранцы команды смогли заменить вингера Квинси Промеса только на 30 процентов.

– По началу сезона, можно ли сказать, что «Спартак» не заметил отсутствие Промеса?

– Думаю, да. Вполне возможно, что будь в команде Промес, то результат был бы получше. Может, игра была бы получше.

– Своими трансферами красно-белые смогли его заменить?

– На мой взгляд, нет. Пока только деньги потратили, а результат от всех трансферов не больше 30 процентов.

– «Спартак» способен обыграть «Зенит» в Петербурге 24 августа?

– Чудеса разные бывают. Любая команда, выходя на поле, может обыграть другую. Объективно нет, даже ничья будет большим подарком, а на футбольном поле бывает все складывается. Кто-то обобьет все штанги и пробьет вратарю в грудь, а у кого-то случайно отскочит в ворота соперника, и уже победа. Футбол такая штука, что случайностей много. Если говорить объективно, то у «Спартака» шансов практически нет.

  • «Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля 2024 года в связи с истечением срока контракта.
  • Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • 32-летний футболист находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.
  • За «Спартак» Промес провeл 235 матчей во всех турнирах, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.

Еще по теме:
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
«Спартак» определился с ценой на Солари 9
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 6
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Промес Квинси Червиченко Андрей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1723788614
В данном случае со всеми выводами согласен. Но Станкович только начал строить команду - в целом пока рано оценивать что получилось.
Ответить
FaTeK1945ru
1723791162
...Червяченко---забудь о примусе,жизнь продолжается.
Ответить
k611
1723792706
Его ответы про Спартак предсказуемы, можно не спрашивать.
Ответить
FCSpartakM
1723793287
Если с зенитом играть плотно в обороне, то и они обс(и) раются. Два матча в Питере в том году показали, что зенит так же не умеет вскрывать организованный низкий блок,как и все команды.
Ответить
alp
1723794835
спартак слишком разбалансирован сейчас чтобы выиграть у Зенита, даже, при условии, что Вендела не будет на поле. Если Станкович правильно подойдет к делу и новички выстрелят, то, во втором круге, спам сможет дать бой..
Ответить
Baggio1986
1723794963
Сейчас без шансов,тем более в Питере
Ответить
Юра-маков-yandex
1723797650
Наpод а вы знали что есть фишка котоpая поможет сэкономить на топливе для вашего авто не малые дeньги. Я вот себе поставил и за месяц парy тысяч сэкономил, это мега полезная штyка, всем советyю! а покyпал здесь!!!--- https://do.my/ecov
Ответить
subbotaspartak
1723806014
Червиченко оценил игру «Спартака» без Промеса...Шалимова... Карпова... Кого ещё вспомнить захотелось...
Ответить
Главные новости
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
1
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
1
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
8
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
5
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
3
Все новости
Все новости
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
8
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
5
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
3
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+