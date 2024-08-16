Червиченко оценил игру «Спартака» без Промеса и шансы против «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что новобранцы команды смогли заменить вингера Квинси Промеса только на 30 процентов.
– По началу сезона, можно ли сказать, что «Спартак» не заметил отсутствие Промеса?
– Думаю, да. Вполне возможно, что будь в команде Промес, то результат был бы получше. Может, игра была бы получше.
– Своими трансферами красно-белые смогли его заменить?
– На мой взгляд, нет. Пока только деньги потратили, а результат от всех трансферов не больше 30 процентов.
– «Спартак» способен обыграть «Зенит» в Петербурге 24 августа?
– Чудеса разные бывают. Любая команда, выходя на поле, может обыграть другую. Объективно нет, даже ничья будет большим подарком, а на футбольном поле бывает все складывается. Кто-то обобьет все штанги и пробьет вратарю в грудь, а у кого-то случайно отскочит в ворота соперника, и уже победа. Футбол такая штука, что случайностей много. Если говорить объективно, то у «Спартака» шансов практически нет.
- «Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля 2024 года в связи с истечением срока контракта.
- Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- 32-летний футболист находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.
- За «Спартак» Промес провeл 235 матчей во всех турнирах, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.