Червиченко оценил игру «Спартака» без Промеса и шансы против «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что новобранцы команды смогли заменить вингера Квинси Промеса только на 30 процентов.

– По началу сезона, можно ли сказать, что «Спартак» не заметил отсутствие Промеса?

– Думаю, да. Вполне возможно, что будь в команде Промес, то результат был бы получше. Может, игра была бы получше.

– Своими трансферами красно-белые смогли его заменить?

– На мой взгляд, нет. Пока только деньги потратили, а результат от всех трансферов не больше 30 процентов.

– «Спартак» способен обыграть «Зенит» в Петербурге 24 августа?

– Чудеса разные бывают. Любая команда, выходя на поле, может обыграть другую. Объективно нет, даже ничья будет большим подарком, а на футбольном поле бывает все складывается. Кто-то обобьет все штанги и пробьет вратарю в грудь, а у кого-то случайно отскочит в ворота соперника, и уже победа. Футбол такая штука, что случайностей много. Если говорить объективно, то у «Спартака» шансов практически нет.