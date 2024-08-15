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  • Мостовой высказался о том, что сын Соболева назвал «Зенит» «бомжами»

Мостовой высказался о том, что сын Соболева назвал «Зенит» «бомжами»

15 августа 2024, 23:50
12

Александр Мостовой прокомментировал ролик с участием форварда «Спартака» Александра Соболева и его 7-летнего сына.

  • 26 мая футболист проводил стрим на платформе Twitch.
  • Во время трансляции его сын Сергей назвал «Зенит» «бомжами».
  • Также мальчик согласился с комментарием, что «Зенит» – позор российского футбола.
  • Через некоторое время Соболев-старший захотел перейти в петербургский клуб.

«Когда изначально только сказали, что «Зенит» хочет приобрести Соболева, первая мысль у всех была «зачем?». У «Зенита» пять нападающих в запасе сидят, и есть два основных.

Потом говорили – вроде шутка, потом нет, потом да. Потом из-за этого стала конфликтная обстановка в «Спартаке».

Соболеву нужно принять решение и спокойно играть, тренироваться в той команде, с которой у него контракт. В принципе, это стандартная ситуация, во многих командах такие ситуации бывают.

Ну, а что с ребенком? У нас уже жeны или кто-то там про футбол разговаривает больше, чем футболисты. Ну, это же тоже до смешного доходит.

Ребенок, сказал и сказал. Не будь он ребенком Соболева, никто бы на него внимания не обратил», – заявил Мостовой.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Мостовой Александр
Комментарии (12)
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subbotaspartak
1723782130
Уста младенца...
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Иван Петров 1986
1723785056
А так оно и есть. Все правильно сказал.
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ОК, Зенит!
1723786549
Сын отца стоит. Жаль мальчика. С детства прививают спартаковские нарративы. А это путь вникуда. По стопам папаши.
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sined1951
1723788199
Твари журналюги! Уже детей впутывают в скандалы взрослых. Сажать таких надо.
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VVM1964
1723789037
"Ex ore parvulorum veritas" - да и еще про позор российского футбола надо рассказать ребенку, что бы с детства знал !!! )
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alp
1723795369
кто ругается матом тот х#ево воспитан
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subbotaspartak
1723806461
Лет 50-55 не вспоминал: Кто болеет за Динамо, у того больная мама.... Не в обиду нынешних динамовцев... просто болельщики-пацаны всех команд прошли через подобное...
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