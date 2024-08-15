Мостовой высказался о том, что сын Соболева назвал «Зенит» «бомжами»

Александр Мостовой прокомментировал ролик с участием форварда «Спартака» Александра Соболева и его 7-летнего сына.

26 мая футболист проводил стрим на платформе Twitch.

Во время трансляции его сын Сергей назвал «Зенит» «бомжами».

Также мальчик согласился с комментарием, что «Зенит» – позор российского футбола.

Через некоторое время Соболев-старший захотел перейти в петербургский клуб.

«Когда изначально только сказали, что «Зенит» хочет приобрести Соболева, первая мысль у всех была «зачем?». У «Зенита» пять нападающих в запасе сидят, и есть два основных.

Потом говорили – вроде шутка, потом нет, потом да. Потом из-за этого стала конфликтная обстановка в «Спартаке».

Соболеву нужно принять решение и спокойно играть, тренироваться в той команде, с которой у него контракт. В принципе, это стандартная ситуация, во многих командах такие ситуации бывают.

Ну, а что с ребенком? У нас уже жeны или кто-то там про футбол разговаривает больше, чем футболисты. Ну, это же тоже до смешного доходит.

Ребенок, сказал и сказал. Не будь он ребенком Соболева, никто бы на него внимания не обратил», – заявил Мостовой.