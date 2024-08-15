В «Ростове» отреагировали на новость об 11-миллионном предложении «Спартака» по Глебову

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком» о трансфере Данила Глебова.

Сообщалось, что московский клуб готов заплатить за игрока 11 миллионов евро.

«Эта информация не соответствует действительности. Нашу позицию по Глебову публично я уже высказывал.

Можно я не буду каждый появившийся бред комментировать? По Глебову мы уже все сформулировали. Этого вполне достаточно. Каждую сплетню я не готов комментировать», – сказал Рыскин.