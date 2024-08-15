Тикнизян рассказал, почему потерял место в стартовом составе «Локомотива»

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал спад в своей игре.

У него 1 голевая передача в 5 матчах нового сезона.

Фланговый защитник суммарно провел на поле всего 247 минут.

В прошлом сезоне у Тикнизяна было 15 результативных действий (9+6) в 30 встречах.

– Естественно, любой футболист хочет получать максимальное количество игрового времени. Но на сегодняшний день есть два определяющих фактора.

Во‑первых, есть тренерский штаб, с которым у меня прекрасные взаимоотношения и взаимоуважение. Да, я могу злится, где‑то внутри себя что‑то не понимать, но меня всегда, скажем так, поставят на место: поговорят, объяснят.

И, во‑вторых, есть партнеры, которые находятся в потрясающей форме. В первую очередь, это касается нашей группы атаки.

В этой ситуации самое правильное решение – терпеть, работать. Всe будет хорошо. Любой футболист рано или поздно оказывается в такой ситуации. Не всегда попадаешь в стартовый состав, не всегда играешь по 90 минут.

Не хочу загадывать, стараюсь жить сегодняшним днем и работать, отдавая всего себя на поле, как бы банально это не звучало.

Если смотреть в целом, то дела у меня хорошо: сын растет, команда побеждает, так что все прекрасно – это самое главное.

– Болельщики волнуются: высыпаешься? Не у всех молодых отцов это получается.

– Конечно, я высыпаюсь. Когда есть какая‑то черная полоса, все начинают придираться к мелочам. А когда белая – все всe воспринимают как должное.

Когда я регулярно забивал, отдавал, я жену действительно провожал на работу ночью, и никого это не смущало. Как только результативность снизилась, все мне те слова начали припоминать.