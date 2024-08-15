Сутормин перейдет в «Ростов» на правах аренды

Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев сказал, что его клиент будет играть за «Ростов».

– На днях появилась информация о переходе Сутормина в «Ростов» на правах аренды. Можете подтвердить это?

– Да, Алексей переходит на правах аренды в «Ростов».

– Почему решили выбрать именно «Ростов»?

– Потому что Алексею давно хотелось поработать под руководством Валерия Георгиевича Карпина.

– Сутормин ставит перед собой цель играть за сборную России?

– Обязательно.

– Алексей хочет продлить контракт с «Зенитом» после аренды?

– Посмотрим. Желание играть в «Зените» у Алексея тоже есть.