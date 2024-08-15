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Сутормин перейдет в «Ростов» на правах аренды

15 августа 2024, 13:16
7

Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев сказал, что его клиент будет играть за «Ростов».

– На днях появилась информация о переходе Сутормина в «Ростов» на правах аренды. Можете подтвердить это?

– Да, Алексей переходит на правах аренды в «Ростов».

– Почему решили выбрать именно «Ростов»?

– Потому что Алексею давно хотелось поработать под руководством Валерия Георгиевича Карпина.

– Сутормин ставит перед собой цель играть за сборную России?

– Обязательно.

– Алексей хочет продлить контракт с «Зенитом» после аренды?

– Посмотрим. Желание играть в «Зените» у Алексея тоже есть.

  • Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2025 года.
  • В этом сезоне 30-летний форвард не провел за петербуржцев ни одного матча.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Сутормин Алексей
Комментарии (7)
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Garrincha58
1723717241
когда же он наконец уйдёт из Зенита?
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neim
1723718098
В Зенит трудно прийти, но ещё труднее уйти по собственному желанию ))). Звон золотых тугриков так и манит ... А я вот тут чего-то призадумался, а были ли игроки, которые по собственному желанию уходили от "питерской мошны" ? ))).
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ivany4
1723718464
Желание играть в «Зените» у Алексея тоже есть. В этом сезоне 30-летний форвард не провел за петербуржцев ни одного матча. Так выпьем же за ... далее по известной фразе, ну или кому как хочется.))
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...уефан
1723727860
..."На, Боже, что нам негоже"...
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