Дмитрий Кузнецов оценил возможный трансфер Сергеева в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА, сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе форварда «Зенита» Ивана Сергеева в московский клуб.

– В СМИ появилась информация о возможном переходе Ивана Сергеева из «Зенита» в ЦСКА. Он способен заменить Чалова?

– Он еще не играл в ЦСКА. Иван выступал за «Зенит» и «Крылья». Я думаю, что в прошлом сезоне он не очень много играл. Сергеев хорошо выходил на замену, забивал. Как он себя проявит в ЦСКА, никому неизвестно.

– Этот трансфер станет потерей для «Зенита»?

– Если «Зенит» ищет форварда, то не будет потерей.

– Как думаете, сейчас ЦСКА не хватает Чалова?

– На него ставку не делали. Играли Мусаев и Койта.