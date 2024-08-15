Дмитрий Кузнецов оценил возможный трансфер Сергеева в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА, сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе форварда «Зенита» Ивана Сергеева в московский клуб.
– В СМИ появилась информация о возможном переходе Ивана Сергеева из «Зенита» в ЦСКА. Он способен заменить Чалова?
– Он еще не играл в ЦСКА. Иван выступал за «Зенит» и «Крылья». Я думаю, что в прошлом сезоне он не очень много играл. Сергеев хорошо выходил на замену, забивал. Как он себя проявит в ЦСКА, никому неизвестно.
– Этот трансфер станет потерей для «Зенита»?
– Если «Зенит» ищет форварда, то не будет потерей.
– Как думаете, сейчас ЦСКА не хватает Чалова?
– На него ставку не делали. Играли Мусаев и Койта.
- В нынешнем сезоне 29-летний Сергеев провел 2 матча и отдал 1 голевую передачу.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2025 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 млн евро.
- Нападающий Федор Чалов перешел из ЦСКА в ПАОК 1 августа.
Источник: «Спорт день за днём»