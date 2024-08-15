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  • Дмитрий Кузнецов оценил возможный трансфер Сергеева в ЦСКА

Дмитрий Кузнецов оценил возможный трансфер Сергеева в ЦСКА

15 августа 2024, 09:51
1

Бывший защитник ЦСКА, сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе форварда «Зенита» Ивана Сергеева в московский клуб.

– В СМИ появилась информация о возможном переходе Ивана Сергеева из «Зенита» в ЦСКА. Он способен заменить Чалова?

– Он еще не играл в ЦСКА. Иван выступал за «Зенит» и «Крылья». Я думаю, что в прошлом сезоне он не очень много играл. Сергеев хорошо выходил на замену, забивал. Как он себя проявит в ЦСКА, никому неизвестно.

– Этот трансфер станет потерей для «Зенита»?

– Если «Зенит» ищет форварда, то не будет потерей.

– Как думаете, сейчас ЦСКА не хватает Чалова?

– На него ставку не делали. Играли Мусаев и Койта.

  • В нынешнем сезоне 29-летний Сергеев провел 2 матча и отдал 1 голевую передачу.
  • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2025 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 млн евро.
  • Нападающий Федор Чалов перешел из ЦСКА в ПАОК 1 августа.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Кузнецов Дмитрий Кузнецов Дмитрий Сергеев Иван
Комментарии (1)
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russkiisergei
1723706064
ЗАгубил он карьеру перейдя в зенит!!! бабло!!!
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