«Атланта» представила Алексея Миранчука

«Атланта» опубликовала в соцсетях пост с Алексеем Миранчуком. Российский полузащитник обратился к американским болельщикам.
«Привет, 17-е (так называют болельщиков команды, выступающей в МЛС с 2017 года)! На связи Алексей Миранчук!
Я очень рад, что попал в «Атланту», и с нетерпением жду нашей встречи на стадионе, когда мы будем играть с «Нэшвиллом» и «Майами». До скорой встречи, ребята», – сказал Миранчук.
- Миранчук перешел в «Атланту» этим летом из «Аталанты».
- Матч с «Нэшвиллом» пройдет 15 сентября, с «Майами» – 19 сентября.
Источник: твиттер «Атланты»