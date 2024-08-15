«Атланта» представила Алексея Миранчука

«Атланта» опубликовала в соцсетях пост с Алексеем Миранчуком. Российский полузащитник обратился к американским болельщикам.

«Привет, 17-е (так называют болельщиков команды, выступающей в МЛС с 2017 года)! На связи Алексей Миранчук!

Я очень рад, что попал в «Атланту», и с нетерпением жду нашей встречи на стадионе, когда мы будем играть с «Нэшвиллом» и «Майами». До скорой встречи, ребята», – сказал Миранчук.