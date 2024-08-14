Агент Дивеева объяснил результативность защитника

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин сказал, что главный тренер москвичей Марко Николич увидел у игрока потенциал бомбардира.

«Результативность Игоря просто объясняется тем, что главный тренер больше стал его использовать на стандартах, потому он чаще оказывается в штрафной площади соперника. Так сложилось, что на сегодняшний день он много забил. Наверное, стоит и Николичу отдать должное, что он увидел бомбардирский потенциал у Игоря, использует его. Дивеев отвечает соответствующим образом.

Раньше он не так часто участвовал в атакующих действиях команды, потому и не был так результативен. Сейчас картина чуть поменялась. При этом есть и элемент случайности в том, что он лучший бомбардир. В то же время это действительно результат того, что он чаще подключается к атакам.

Лидерами не рождаются, лидерами становятся. Конечно, Игорь прошел некоторый процесс эволюции. Он растет, растет его авторитет в команде. Дай бог, чтобы так и продолжалось, – сказал Еремин.