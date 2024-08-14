Инсаурральде: «Спартак» поторопился с увольнением Эмери»

Бывший защитник «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде вспомнил работу главного тренера команды Унаи Эмери в 2012 году.

– Почему Унаи не добился успеха в России?

– Я думаю, клуб поторопился с увольнением Эмери. Четыре-пять месяцев – слишком маленький срок для тренера, чтобы создать сильную команду. Унаи – человек с крутой спортивной траекторией и впечатляющим послужным списком. Один из самых классных специалистов в моей карьере. Наверное, в «Спартаке» от него ждали большего. Но мне кажется, ему нужно было дать больше времени.

«Спартаку» ещe не хватало функциональности как команде. В клубе было собрано множество иностранцев, и они точно так же нуждались в адаптации, как и тренер. Уверен, если бы Эмери дали год-полтора, мы бы увидели совсем другой «Спартак».

– Способный бороться за золото?

– Да, безусловно. С Унаи мы точно боролись бы за титул в России. Временами мы уже показывали хороший футбол – против «Бенфики», против «Барселоны» в гостях.

Эмери четырежды брал Лигу Европы.

Сейчас тренер в «Астон Вилле».

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