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  • Титов указал на недостаток в игре спартаковца Зиньковского

Титов указал на недостаток в игре спартаковца Зиньковского

13 августа 2024, 17:09
13

Егор Титов оценил игру вингера Антона Зиньковского в составе «Спартака».

– Поняли, почему Станкович заменил в перерыве [матча с «Ахматом»] Зиньковского?

– Хорошо, что Антону доверяют, и он вышел в стартовом составе. Но я опять увидел следующее: Зиньковский получает мяч, открываясь назад – к своим воротам, а не вперед. Вот в чем вся штука.

Понятно, что соперники его разбирают, понимают, что Антон быстрый и резкий. Но факт остается фактом. Все открывания назад...

Вспоминаю, как у нас было в «Спартаке». Олег Иванович (Романцев) нам всегда говорил: первое движение – ложное, а вот второе – правильное. Я у Зиньковского не увидел именно этого маневра. Если ты все время открываешься назад, то сопернику намного проще тебя контролировать.

– Проблема.

– Получается, что Зиньковский с мячом расстается и вновь оказывается в нейтральной позиции. Но тут поможет только тренировочный процесс. Все наигрывается, отрабатывается. Возможны и два ложных движения.

Я же не вижу, как игроки тренируются. Мы в свое время над этим действительно много работали. Одно или два ложных открывания – и ты уже получаешь мяч либо за спину, либо в другой зоне. В зависимости от соперника. Но повторюсь: мы это все наигрывали годами!

  • В прошлом сезоне Зиньковский забил 4 гола и сделал 1 ассист в 37 матчах.
  • В новом сезоне у 28-летнего футболиста 1 результативная передача в 5 играх.
  • Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Зиньковский Антон
Комментарии (13)
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Skull_Boy
1723559456
Скажи проще - бестолковый бегунок, так он и в Самаре играл тупа на открытых мячах
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DVOK68
1723559657
Егорушка...( Совсем запамятовал что ВСЁ то о чем говорил-нарабатывается ещё в ДЮСШ! Тут иное.На взгляд с моего "пожилого дивана"игрок элементарно боится взять на себя ответственность,подсознательно понимает что технически и тактически слаб.Не,ну конечно,придя в воскресенье на наш школьный стадиончик,где играют разновозрастные любители в разной степени подготовленности-он будет Марадоной среди детей) Но это взрослый футбол,это РПЛ,а там он овца.
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alefreddy
1723560700
дык уже поздно снова в школу
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NewLife
1723561088
Потому что наши опорники и полузащита вперед не пасуют, а только поперек или назад.
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алдан2014
1723563420
Егорушка,щас нет игроков калибра Титов,Тихонов,Аленичев,Лоськов и многих других. Их просто не делают,нет мастерства,самобытности. Бывает мелькают звёздочки,но в России не сидится
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k611
1723564024
В матче с Ахматом он много мячей терял. А вообще Зиньковский нестабилен, один матч может сыграть хорошо, другой откровенно слабо.
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erybov1965
1723573724
Последнее время в игре Зиньковского ничего положительного не видно.Часто теряет мячи,в единоборствах проигрывает,техника тоже частенько подводит,удары не получаются.Если он быстрый игрок,тогда почему не видно,чтобы он часто убегал от соперников?
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БАЗАРА НЕТ
1723574592
Днище там все
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