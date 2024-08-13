Газзаев назвал лучшего игрока России

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от игры форварда «Зенита» Максима Глушенкова.

– Глушенков – бомбардир по своему существу, это видно по нему.

– Интересно работать с такими футболистами?

– С талантами всегда интересно работать, но любому таланту необходимо трудолюбие. Максим попал в хорошую команду с хорошим футболистами. Естественно, его результативность выросла.

Глушенков – лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой.