Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от игры форварда «Зенита» Максима Глушенкова.
– Глушенков – бомбардир по своему существу, это видно по нему.
– Интересно работать с такими футболистами?
– С талантами всегда интересно работать, но любому таланту необходимо трудолюбие. Максим попал в хорошую команду с хорошим футболистами. Естественно, его результативность выросла.
Глушенков – лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой.
- Сообщалось, что нападающий получает по 10 тысяч евро за каждое результативное действие.
- В его активе 9 голов и 1 ассист в 6 матчах нового сезона.
- Ранее Глушенков выступал за «Спартак».
Источник: «Матч ТВ»