Газзаев оценил старт сезона в исполнении «Спартака»

Валерий Газзаев высказался о результатах «Спартака» в начале сезона-2024/25.
– У «Спартака» при Олеге Романцеве был дух чемпионства. И мы это видели. А сейчас команда играет нестабильно.
Что за игра была в последнем туре [против «Ахмата»]? Непонятная какая‑то. «Спартак» – популярная команда в нашей стране, с амбициями и традициями. Она стремится к чемпионству или в первую тройку.
– А что бы вы делали в ситуации с Александром Соболевым?
– Надо изнутри смотреть. На этот вопрос должен ответить главный тренер.
– Нужно договариваться?
– Если игрок приносит пользы больше, чем вреда, то его надо оставлять, если наоборот, то избавляться.
– Вы хоть немного верите в «Спартак»?
– Пару матчей играли блестяще, а потом провал. Есть хороший потенциал, но если команда на что‑то рассчитывает, то нельзя показывать такой футбол, как в матче с «Ахматом».
- «Спартак» набрал 7 очков в 4 турах РПЛ.
- Команда идет на 5-м месте в лиге.