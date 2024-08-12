Газзаев оценил старт сезона в исполнении «Спартака»

Валерий Газзаев высказался о результатах «Спартака» в начале сезона-2024/25.

– У «Спартака» при Олеге Романцеве был дух чемпионства. И мы это видели. А сейчас команда играет нестабильно.

Что за игра была в последнем туре [против «Ахмата»]? Непонятная какая‑то. «Спартак» – популярная команда в нашей стране, с амбициями и традициями. Она стремится к чемпионству или в первую тройку.

– А что бы вы делали в ситуации с Александром Соболевым?

– Надо изнутри смотреть. На этот вопрос должен ответить главный тренер.

– Нужно договариваться?

– Если игрок приносит пользы больше, чем вреда, то его надо оставлять, если наоборот, то избавляться.

– Вы хоть немного верите в «Спартак»?

– Пару матчей играли блестяще, а потом провал. Есть хороший потенциал, но если команда на что‑то рассчитывает, то нельзя показывать такой футбол, как в матче с «Ахматом».