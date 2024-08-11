Стали известны стартовые составы на матч 4 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Ахмат». Игра состоится 11 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.
Главный тренер: Деян Станкович
«Ахмат»: Шелия, Жиров, Богосавац, Адамов, Шатара, Тодорович, Швец, Ковачев, Садулаев, Камило, Агаларов.
Главный тренер: Магомед Адиев
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Источник: «Бомбардир»