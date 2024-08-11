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  • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ахмат»: 11 августа

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ахмат»: 11 августа

11 августа 2024, 18:50
8

Стали известны стартовые составы на матч 4 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Ахмат». Игра состоится 11 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Богосавац, Адамов, Шатара, Тодорович, Швец, Ковачев, Садулаев, Камило, Агаларов.

Главный тренер: Магомед Адиев

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (8)
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...уефан
1723392381
...Умяров рулит всеми процессами в Спартаке)...
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oyabun
1723392617
Зачем Виллиана Жозе покупали? Чтобы он на последние 10 мин выходил? Так и я мог бы. Столько же толку.
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alefreddy
1723393207
Умяров как магнит прилепился к основе.Прямо заколдовал тренеров
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val69
1723395242
Бл, Умяров.... Хоть кто-то может объяснить-как это происходит..
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