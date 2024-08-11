«Манчестер Юнайтед» заплатит 70 миллионов за двух игроков «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке сразу двух защитников.

В ближайшее время новичками клуба АПЛ должны стать Нуссаир Мазрауи и Матейс де Лигт.

Оба футболиста перейдут в «МЮ» из «Баварии» суммарно за 70 миллионов евро с учетом бонусов.

Марокканец и голландец уже попрощались с командой и готовятся к вылету в Англию.

Медосмотры запланированы на понедельник. Мазрауи и де Лигт заключат с «Юнайтед» контракты по схеме «5+1».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?