Канчельскис оценил перспективы Соболева уехать в Европу

Андрей Канчельскис порассуждал о возможном уходе Александра Соболева из «Спартака».
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
- Он якобы заявил о желании перейти в «Зенит».
- Клубы не договорились о сумме трансфера.
«Может ли Соболев продолжить карьеру в Европе? Он неудачно провел прошлый сезон, в этом вообще не играет, поэтому тяжело представить сейчас его переход в Европу.
Соболев не нужен европейским клубам в такой форме», – сказал Канчельскис.
- 27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
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Источник: «РБ Спорт»