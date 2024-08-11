Канчельскис оценил перспективы Соболева уехать в Европу

Андрей Канчельскис порассуждал о возможном уходе Александра Соболева из «Спартака».

С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.

Он якобы заявил о желании перейти в «Зенит».

Клубы не договорились о сумме трансфера.

«Может ли Соболев продолжить карьеру в Европе? Он неудачно провел прошлый сезон, в этом вообще не играет, поэтому тяжело представить сейчас его переход в Европу.

Соболев не нужен европейским клубам в такой форме», – сказал Канчельскис.

27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

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