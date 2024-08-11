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  • Ловчев назвал человека, благодаря которому «Зенит» доминирует в последние годы – это не Семак

Ловчев назвал человека, благодаря которому «Зенит» доминирует в последние годы – это не Семак

11 августа 2024, 12:28
23

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскрыл причину успеха «Зенита». Он считает, что клуб доминирует благодаря Александру Медведеву.

– «Зенит» выделяется в этом сезоне, команда очень сыграна. Мне часто задают вопрос, кто будет его конкурентом. Считаю, что «Динамо» не конкурент, хоть и тренер давно работает, и команда сыграна. Думаю, что «Спартак» будет прибавлять со Станковичем, докупит игроков, и будет тем, кто будет будоражить «Зенит».

– Конкурировать и опередить «Зенит» – две разные вещи.

– Согласен, опередить «Зенит» будет очень трудно. Мы знаем, что «Зенит» хочет установить рекорд чемпионатов России, выиграв его в седьмой раз подряд. Да, «Зенит» тратит деньги на игроков, но лучше них никто футбольные дела не ведет. Руководители клуба честолюбивые люди. Я как‑то познакомился с Александром Ивановичем Медведевым. С его приходом в клуб и правильным подходом к работе «Зенит» стал таким, каким мы видим его сейчас.

  • Медведев пришел в «Зенит» в феврале 2019 года.
  • При нем клуб 6 раз подряд выиграл РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений Медведев Александр
Комментарии (23)
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FCSpartakM
1723368825
чуть забуксуем и Ловчев первым переобуется. Дед не то, чтобы каждый матч переобувается, он каждый тайм может переобуваться
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almanev
1723369790
Там не благодаря одному человеку, там целый кооператив
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партизан84
1723370883
Все это благодаря главному фанату и заодно владельцу зенита. Пока он на своём посту ситуация в рпл сохранится. Раньше еврокубки немного добавляли шансов остальным командам в чемпионате. Плюс в большинстве "конкурентов" не выстроена система управления и политика развития на годы вперёд, получили свои кресла управлении и первым делам думают как бы на пилить за отведенный им короткий срок. Так что пока есть финансы, административный ресурс и конкурентов интересует только свой карман расклад каждый год будет плюс минус такой же.
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avera
1723370932
Имея деньги за газ можно и не такую команду собрать.
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VVM1964
1723371880
Зенит "доминирует" благодаря Миллеру, а Мюллер благодаря другому человеку ... Вот и весь секрет успеха !!! (((
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Цугундeр
1723372400
Какой галдёж в попугайнике ..)) И седомудый очкастый ара тут как тут . )
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...уефан
1723374071
...ага, споил Медведь нашего Серафимыча!)...
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Taps
1723374105
Наконец-то правда от спартака всплыла.
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СайфуЛлах-Усманов-google
1723376337
Благодаря миллеру и газпрому... а медведев как и семак делает свою работу
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Nitup
1723379882
Что Ловчев, что Орлов - старые маразматики от футбола, страдающие недержанием слов, мочи, и кала...
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