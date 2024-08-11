Ловчев назвал человека, благодаря которому «Зенит» доминирует в последние годы – это не Семак

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскрыл причину успеха «Зенита». Он считает, что клуб доминирует благодаря Александру Медведеву.

– «Зенит» выделяется в этом сезоне, команда очень сыграна. Мне часто задают вопрос, кто будет его конкурентом. Считаю, что «Динамо» не конкурент, хоть и тренер давно работает, и команда сыграна. Думаю, что «Спартак» будет прибавлять со Станковичем, докупит игроков, и будет тем, кто будет будоражить «Зенит».

– Конкурировать и опередить «Зенит» – две разные вещи.

– Согласен, опередить «Зенит» будет очень трудно. Мы знаем, что «Зенит» хочет установить рекорд чемпионатов России, выиграв его в седьмой раз подряд. Да, «Зенит» тратит деньги на игроков, но лучше них никто футбольные дела не ведет. Руководители клуба честолюбивые люди. Я как‑то познакомился с Александром Ивановичем Медведевым. С его приходом в клуб и правильным подходом к работе «Зенит» стал таким, каким мы видим его сейчас.