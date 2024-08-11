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  • Тюкавин – о Глушенкове: «Чувствую в себе силы составить ему конкуренцию»

Тюкавин – о Глушенкове: «Чувствую в себе силы составить ему конкуренцию»

11 августа 2024, 12:21
4

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин уверен, что сможет побороться за награду лучшего игрока сезона РПЛ. Форвард забил один гол в четырех матчах.

На счету Максима Глушенкова из «Зенита» семь голов.

– В прошлом сезоне ты был признан лучшим игроком РПЛ. Второе место тогда занял Глушенков. В нынешнем сезоне борьба за звание лучшего снова будет между вами?

– Если Глушенков продолжит так же играть до 30 тура, то, безусловно, он заберет награду лучшему игроку сезона. Максим сейчас главный кандидат на MVP РПЛ. Но я чувствую в себе силы составить конкуренцию Глушенкову. Постараюсь приложить для этого максимум усилий. Но пока сами видите – 1 гол в 4 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Глушенков Максим Тюкавин Константин
Комментарии (4)
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Цугундeр
1723372631
Уши коротки .
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Бригадный
1723377374
Неравнозначная конкуренция. Глушенков хитрован, Тюкавин - просто дурак. Неравнозначно как то.
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Artemka444
1723378860
Ох ох
Ответить
ОК, Зенит!
1723475244
Макс игрок умный, а Тюкавин просто бтыстро бегает.
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