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Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»

10 августа 2024, 22:55
6

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался после матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

  • Решающий гол был забит на 90+1 минуте Витором Торменой.

– Какие причины поражения?

– Можно рассуждать по‑разному, но не хочется вообще. Для меня был чистое удаление на Виллиане Роше в первом тайме, которое не смотрел VAR. А пропустили гол со стандарта на последних минутах именно в зоне, где доминирует Роша в чемпионате России.

– Вам дали желтую карточку за то, что вы это донесли до арбитра?

– Нет, это было раньше. Я хотел отменить замену при нашем стандарте.

– Устроило количество моментов у ворот «Краснодара»?

– У нас были моменты, чтобы забивать голы, как и у соперника. Очень тяжелая погода. У нас уже третий матч за 20 дней на юге.

  • ЦСКА впервые проиграл в РПЛ при Николиче.
  • Команда идет в таблице 4-й.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига ЦСКА Краснодар Николич Марко
Комментарии (6)
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RUSARM
1723320781
Николич то же за отмазки принялся,как Федот!! Нужен результат,а не отмазки!! И почему играет мертвый Жемал? Бистро еле двигается? Где удары по воротам?
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Серый212918
1723364452
За кой буй они такие деньги получают??? За такую игру и минималки много.
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Fdcgh
1723365095
Состав у ЦСКА очень посредственный для борьбы даже за призовую тройку, не то, что за чемпионство. Если до сентября не усилим середину поля, то по итогам чемпионата опять светит 5-7 место.
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