Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался после матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Решающий гол был забит на 90+1 минуте Витором Торменой.

– Какие причины поражения?

– Можно рассуждать по‑разному, но не хочется вообще. Для меня был чистое удаление на Виллиане Роше в первом тайме, которое не смотрел VAR. А пропустили гол со стандарта на последних минутах именно в зоне, где доминирует Роша в чемпионате России.

– Вам дали желтую карточку за то, что вы это донесли до арбитра?

– Нет, это было раньше. Я хотел отменить замену при нашем стандарте.

– Устроило количество моментов у ворот «Краснодара»?

– У нас были моменты, чтобы забивать голы, как и у соперника. Очень тяжелая погода. У нас уже третий матч за 20 дней на юге.

ЦСКА впервые проиграл в РПЛ при Николиче.

Команда идет в таблице 4-й.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?