В Нидерландах сообщили, вернется ли Промес в «Спартак»

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс высказался о будущем экс-вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«Вернется ли Промес в «Спартак»? Я думаю, что не вернется. После тюрьмы он будет не в форме и вряд ли сможет продолжить профессиональную карьеру», – сказал Каптейнс.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля 2024 года в связи с истечением срока контракта.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

32-летний футболист находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.

За «Спартак» Промес провeл 235 матчей во всех турнирах, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.

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