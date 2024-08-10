Стали известны стартовые составы на матч 4 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Динамо». Игра состоится 10 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Глушенков, Педро.
Главный тренер: Сергей Семак
«Динамо»: Лунев, Лаксальт, Бальбуэна, Майсторович, Даса, Фомин, Чавес, Нгамале, Бителло, Гладышев, Тюкавин.
Главный тренер: Марцел Личка
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Источник: «Бомбардир»