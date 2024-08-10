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  • Алдонин допустил отставку Мусаева из «Краснодара» в случае поражения от ЦСКА

Алдонин допустил отставку Мусаева из «Краснодара» в случае поражения от ЦСКА

10 августа 2024, 13:54
7

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Матч будет непростым для обоих коллективов. Хоть преимущества нет ни у кого, ЦСКА по силам обыграть «Краснодар». Сейчас «Краснодар» показывает не очень качественный футбол и результаты.

И если ЦСКА победит, то изменения в тренерском штабе «Краснодара» вполне возможны», – сказал Алдонин.

  • Игра начнется в 20:00 мск.
  • У «Краснодара» 0 побед в сезоне РПЛ.
  • На прошлой неделе «Краснодар» победил ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России (1:0).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Алдонин Евгений Мусаев Мурад
Комментарии (7)
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Алим Терек
1723288315
бедный Мусаев,а что он может? Команда вроде идет вперед,имеет преимущество с любым соперником,контролирует игру,проводит много атак,но пока выиграть не получается.
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Просто-333
1723288870
Алдонин с Галицким общался? Пустобрех типичный .
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DVOK68
1723293131
Вполне вероятно что конюшня нахлобучит невнятный в настоящем Краснодар,со слабым тренером к тому же.
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evgevg13
1723293216
Великий пророк Алдонин. Тут логика не прокатит. Как захочет Галицкий, так и будет.
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Январь 59
1723298743
Кордоба играть не будет. Можно ставить на победу ЦСКА.
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jorrie966
1723307105
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