Алдонин допустил отставку Мусаева из «Краснодара» в случае поражения от ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Матч будет непростым для обоих коллективов. Хоть преимущества нет ни у кого, ЦСКА по силам обыграть «Краснодар». Сейчас «Краснодар» показывает не очень качественный футбол и результаты.

И если ЦСКА победит, то изменения в тренерском штабе «Краснодара» вполне возможны», – сказал Алдонин.

Игра начнется в 20:00 мск.

У «Краснодара» 0 побед в сезоне РПЛ.

На прошлой неделе «Краснодар» победил ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России (1:0).

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