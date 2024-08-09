Стало известно, когда Миранчук может дебютировать в США

Алексей Миранчук может провести первый матч за «Атланту» в конце августа. Об этом сообщили в американском клубе.

«Алексей все еще находится в процессе получения рабочей визы. Обычно этот процесс занимает от двух до трех недель.

Мы ожидаем, что Алексей прибудет в Атланту к концу следующей недели. Ожидаем, что он будет готов к матчу с «Лос-Анджелес Гэлакси», – заявили в пресс-службе «Атланты».

Миранчук перешел в «Атланту» этим летом из «Аталанты».

Матч с «Гэлакси» пройдет 25 августа.

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