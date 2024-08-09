Агент ответил, какую зарплату хотел Актюркоглу в «Спартаке»

Вильям Д’Авила, агент вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу, раскрыл финансовые подробности переговоров со «Спартаком».

Сообщалось, что турок требовал зарплату в размере 4,5-5 миллионов евро в год после вычета налогов + бонусы.

«Мы запросили зарплату в размере 3 миллионов евро в год, но сейчас больше не имеем контакта с клубом.

Переговоров со «Спартаком» больше нет, и сделки тоже», – сказал агент.

В прошлом сезоне Актюркоглу провел за «Галатасарай» 54 матча, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.

На Евро-2024 вингер сборной Турции отличился 1 раз в 4 играх.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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