Актюркоглу выдвинул «Спартаку» новые требования по зарплате

Переговоры между «Спартаком» и вингером «Галатасарая» Керемом Актюркоглу продолжаются.

Ранее футболист выставил 10 условий московскому клубу.

Спартаковцы согласились выполнить часть финансовых требований, но настояли на исключении из списка пункта об отступных в размере 20 миллионов евро для команд-участниц Лиги чемпионов.

Актюркоглу ответил, что готов пойти на уступки, если будет повышена обещанная ему зарплату.

Новые требования турка подразумевают увеличение базового оклада с 4,5 до 5 миллионов евро в год после вычета налогов, а также различные бонусы на общую сумму 2,25 миллиона евро.

«Спартак» взял паузу на размышления. Детали трансфера с «Галатасараем» уже согласованы.