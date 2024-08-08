Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Актюркоглу выдвинул «Спартаку» новые требования по зарплате

Актюркоглу выдвинул «Спартаку» новые требования по зарплате

8 августа 2024, 00:48
25

Переговоры между «Спартаком» и вингером «Галатасарая» Керемом Актюркоглу продолжаются.

Ранее футболист выставил 10 условий московскому клубу.

Спартаковцы согласились выполнить часть финансовых требований, но настояли на исключении из списка пункта об отступных в размере 20 миллионов евро для команд-участниц Лиги чемпионов.

Актюркоглу ответил, что готов пойти на уступки, если будет повышена обещанная ему зарплату.

Новые требования турка подразумевают увеличение базового оклада с 4,5 до 5 миллионов евро в год после вычета налогов, а также различные бонусы на общую сумму 2,25 миллиона евро.

«Спартак» взял паузу на размышления. Детали трансфера с «Галатасараем» уже согласованы.

Еще по теме:
Назван игрок, который провел больше всех матчей в сезоне-2024/25 – ему 40 лет 4
«Фенербахче» официально представил Эдерсона 1
10 лучших трансферов сезона по версии Goal
Источник: Gala Haber
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Актюркоглу Керем
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivany4
1723073349
Ни на какие уступки с такими игроками идти нельзя!!! Во первых, вы разрушаете структуру зарплат, и разделяете команду на патрициев и плебеев. Допускается разница в зарплате, но чтоб такие условия, да без игровой практики в команде это не дальновидно. А если его команда не примет?? Кто его потом на таких условиях купит?? Чудит что-то Амарал, или подставляет кого-то. А если коротко, то это уже дурь полная, либо кто-то чудит с переводом. А сколько он сейчас получает? И какие у него бонусы?
Ответить
subbotaspartak
1723089480
Это вообще в нашем государстве такие торги?
Ответить
k611
1723093125
Слишком жирно. Не Роналду же это всё таки.
Ответить
JIEGEHDA
1723094893
Парень быстрый техничный . Но звезду поймал давно . Иначе бы уже играл бы в топ чемпионате . Пока будет так сидеть и будет в чемпе Турков играть
Ответить
DVOK68
1723096859
) Контрольный пакет акций клуба к всему дополнительно-и он наш.
Ответить
nik55
1723096970
не нужен
Ответить
"supermax"
1723098589
Не до свидания, а прощай..... Никто столько платить тебе даже не подумает
Ответить
R_a_i_n
1723099542
А ещё в столовой с ложечки его кормить.
Ответить
alefreddy
1723101531
с такими запросами помойные только потянут.И без него обойдемся.Скорее всего это утка чтобы ценник набить
Ответить
FCSpartakM
1723108597
предлагаю дать 10 млн и еще массажиста личного и пару проституток.
Ответить
Главные новости
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
3
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
5
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Все новости
Все новости
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
5
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
14
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+