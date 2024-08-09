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  • Радимов: «Хотелось бы, чтобы «Динамо» отобрало очки у «Зенита»

Радимов: «Хотелось бы, чтобы «Динамо» отобрало очки у «Зенита»

9 августа 2024, 16:29
7

Владислав Радимов порассуждал о предстоящем матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

– Вроде бы встречаются лидеры, которые не потеряли пока очков. Но если «Зенит» действительно производит впечатление просто монстра, но «Динамо» и в кубковом матче со «Спартаком», и в играх чемпионата давало создавать моменты у своих ворот.

И если некоторые команды их не реализуют, то «Зенит», конечно же, такого не простит. Поэтому я, разумеется, вижу «Зенит» фаворитом этой встречи.

А если «Динамо» попробует в Петербурге раскрыться и сыграть в свой любимый атакующий футбол, то может быть и 4:0, и 5:0. Ну, или как минимум 1:0 в пользу хозяев.

– Но ведь «Динамо» весной не стало рисковать дома, закрылось и выиграло у «Зенита»...

– Да, это другой вариант. Но тогда «Динамо» придется отступить от своей игры, которую они проповедуют. Посмотрим, как решит в итоге Марцел Личка.

Динамовцы в прошлом сезоне вообще выиграли у «Зенита» три матча из четырех, но надо понимать, что сейчас «Зенит» другой. Есть Глушенков, у которого многое получается, когда ему дают много свободы.

А если «Динамо» закроется, интересно будет посмотреть, как тогда у него все будет получаться. Думаю, Глушенкову будет в этом случае гораздо сложнее.

«Динамо» в прошлом сезоне остановилось в шаге от золотых медалей, теперь у них аппетиты гораздо выше. И тем интереснее будет матч.

Полагаю, в нем будет забита уйма голов! Атакующий потенциал каждой из команд очень силен, ну и «Зенит» же когда-то должен пропустить.

– Пару недель назад вы серьезно переживали за интригу в чемпионате, которая может быстро пропасть из-за мощи «Зенита». Сейчас вам бы хотелось, чтобы «Динамо» отобрало у петербуржцев очки?

– На самом деле – да! Даже с учетом того, что я зенитовский. Но мне бы действительно хотелось, чтобы «Динамо» в этом матче навязало борьбу и отобрало очки.

Хотя у меня есть такое предположение, что этот сезон «Зенит» может пройти вообще без поражений. Даже любопытно, есть ли у кого-то из букмекеров такая ставка, и какой коэффициент на это предлагают.

  • «Зенит» примет «Динамо» в субботу, 10 августа.
  • Начало матча – в 17:30 мск.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Радимов Владислав
Комментарии (7)
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Цугундeр
1723211448
Медовый месяц плавно перетёк в белую горячку..."Уйма голов "- это явно из области делирия.
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NewLife
1723211866
Сначала, судя по заголовку, подумал, что в хор, поющий осанну, затесался кто-то и начал фальшивить. Ан нет, все идет по плану -хвальба мощи синита, пройдем сезон без поражений и подобная типичная для немытых .уйня.
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DVOK68
1723211909
Радим жестит))
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neim
1723212913
Так этого вся страна хочет, чего скрывать-то. Только вот команд, способных это сделать, по пальцам одной руки пересчитать можно. Да и то, в свете последних усилений Зенита и ослаблений его соперников, верится в это всё меньше.
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Kollljan
1723215327
Чемпионат поставят на неопределенную паузу.
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алдан2014
1723216059
А Вадик стал радовать. Всё по полочкам,без снобизма
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