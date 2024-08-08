Голкипер сборной России может продолжить карьеру в Греции или на Кипре

Вратарь ЦСКА Илья Помазун рассмотрит предложения из двух европейских стран.
Агент футболиста Алексей Сафонов дал комментарий по поводу возможного отъезда его клиента за границу.
– Клубы решают между собой. У Ильи действующий контракт, он недешевый игрок. Я в ходе переговоров в основном оговариваю по личным условиям.
Думаю, что пазл сложится в ближайшее время. Здесь есть вариант с российским клубом и пара вариантов – с зарубежными.
Одноклубник его Чалов уехал, поэтому здесь тоже есть варианты, тоже рассматриваем.
– Было бы славно в ту же Грецию.
– Будем смотреть или Грецию, или Кипр в качестве вариантов.
– Даже есть варианты там?
– Рассматриваем. Но какие-то клубы сейчас не хочу называть.
- Помазун вернулся в ЦСКА из аренды в «Урале».
- В прошлом сезоне Илья провел 34 матча и пропустил 50 голов.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»