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Воспитанник «Реала» объяснил свой переход в «Химки»

8 августа 2024, 19:56
4

Новичок «Химок» Дани Фернандес объяснил свое решение переехать в Россию.

27-летний испанский защитник перешел в подмосковный клуб этим летом. Он является воспитанником «Реала».

– Почему ты решился на переезд в Россию?

– РПЛ – одна из важных лиг в Европе. Когда попадаешь сюда, понимаешь, что уровень ещe выше, чем ты думал. Для меня это возможность для развития карьеры. «Химки» – хорошая команда. Важную роль в этом вопросе сыграл тренер.

– У тебя был разговор с Артигой перед переходом?

– Да, я поговорил с тренером, чтобы понимать, что это за команда, какая ситуация в стране. Франк убедил меня, что всe хорошо.

– Были ли опасения, учитывая ситуацию в мире?

– Правильнее сказать – сомнения. Но я поговорил с Франком, и он успокоил меня. Да, такая ситуация, но я решил поехать.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Фернандес Дани
Комментарии (4)
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ArReal
1723136740
Воспитанник «Реала» объяснил свой переход в «Химки» - с Детства за них болел!!!
Ответить
Антибиотик
1723136910
Смешно читать)
Ответить
zigbert
1723140419
Догадаться не трудно что он из себя представляет.
Ответить
k611
1723141962
Забавное объяснение
Ответить
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