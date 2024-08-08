Воспитанник «Реала» объяснил свой переход в «Химки»

Новичок «Химок» Дани Фернандес объяснил свое решение переехать в Россию.

27-летний испанский защитник перешел в подмосковный клуб этим летом. Он является воспитанником «Реала».

– Почему ты решился на переезд в Россию?

– РПЛ – одна из важных лиг в Европе. Когда попадаешь сюда, понимаешь, что уровень ещe выше, чем ты думал. Для меня это возможность для развития карьеры. «Химки» – хорошая команда. Важную роль в этом вопросе сыграл тренер.

– У тебя был разговор с Артигой перед переходом?

– Да, я поговорил с тренером, чтобы понимать, что это за команда, какая ситуация в стране. Франк убедил меня, что всe хорошо.

– Были ли опасения, учитывая ситуацию в мире?

– Правильнее сказать – сомнения. Но я поговорил с Франком, и он успокоил меня. Да, такая ситуация, но я решил поехать.