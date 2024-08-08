Названа сумма трат Соболева на игры

Нападающий «Спартака» Александр Соболев потратил на игры более 590 тысяч рублей за последнее время, сообщает Mash.
За инвентарь в «Доте 2», в которую форвард играл чаще всего, он заплатил 512 581,81 ₽.
Также Соболев играл в CS 2. При этом он проиграл примерно половину матчей. В CS 2 он потратил 77 425,69 ₽.
- Ранее сообщалось, что Соболев в общем потратил на «Доту 2» за месяц 1841 минуту.
- В сезоне-2024/25 27-летний форвард сыграл за «Спартак» только 68 минут.
- В июле он был отстранен от тренировок с красно-белыми.
Источник: телеграм-канал Mash