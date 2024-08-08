Названа сумма трат Соболева на игры

Нападающий «Спартака» Александр Соболев потратил на игры более 590 тысяч рублей за последнее время, сообщает Mash.

За инвентарь в «Доте 2», в которую форвард играл чаще всего, он заплатил 512 581,81 ₽.

Также Соболев играл в CS 2. При этом он проиграл примерно половину матчей. В CS 2 он потратил 77 425,69 ₽.