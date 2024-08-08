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Названа сумма трат Соболева на игры

8 августа 2024, 13:20
13

Нападающий «Спартака» Александр Соболев потратил на игры более 590 тысяч рублей за последнее время, сообщает Mash.

За инвентарь в «Доте 2», в которую форвард играл чаще всего, он заплатил 512 581,81 ₽.

Также Соболев играл в CS 2. При этом он проиграл примерно половину матчей. В CS 2 он потратил 77 425,69 ₽.

  • Ранее сообщалось, что Соболев в общем потратил на «Доту 2» за месяц 1841 минуту.
  • В сезоне-2024/25 27-летний форвард сыграл за «Спартак» только 68 минут.
  • В июле он был отстранен от тренировок с красно-белыми.

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Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (13)
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alefreddy
1723112660
азартный парамоша
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NewLife
1723112973
Будет беда, если такой пойдет в казино(
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acor94
1723113857
А зачем тратить деньги в стрелялки? Там же оружие у всех одинаковое.
Ответить
Cleaner
1723114785
Не до ФУТБОЛА Соболеву. У него есть занятия поважнее!!!...)))
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k611
1723125353
Для него это как для обычного человека 500 рублей.
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АЛЕКС 58
1723139905
Чем бы дитя не тешилось,лишь бы сиську не просило..А в это время жена с Кокошей флиртует.
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odessakmv
1723167414
ну а что еще умственнонеполовозрелому с шальными деньгами делать? не книжки же читать
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