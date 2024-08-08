Эктов объяснил переход из «Краснодара» в «Пари НН»

Новичок «Пари НН» Александр Эктов рассказал о причинах перехода в нижегородскую команду из «Краснодара» на правах аренды.

«Я давно разговаривал с «Краснодаром». Не секрет, что у меня было мало игровой практики. Я не к тому, что у меня здесь ее будет предостаточно. Нужно всегда конкурировать. Тут хорошие футболисты и партнеры по команде.

Какие были аргументы? Просто хотелось сменить локацию и команду, чтобы попытать удачу. Я многих ребят по команде знаю, это большой плюс в адаптации. Готовимся к игре с «Химками». Надеюсь, что удастся внести свой вклад», – сказал Эктов.