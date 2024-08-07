«Реал» победил «Челси», «Барселона» проиграла «Милану» по пенальти на Soccer Champions Tour

В США прошли заключительные матчи Soccer Champions Tour. В Шарлотте «Реал» обыграл «Челси» (2:1), а в Балтиморе «Барселона» уступила «Милану» (2:2, по пенальти 3:4).

Мадридцы на Soccer Champions Tour одержали одну победу при двух поражениях, у «блауграны» – один выигрыш в основное время, по одной победе и поражению по пенальти, у «россонери» – три победы (две в основное время и одна по пенальти).

Soccer Champions Tour

Реал – Челси – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Васкес, 19; 2:0 – Браим Диас, 27; 2:1 – Мадуэке, 39.

Барселона – Милан – 2:2 (1:2). Пенальти – 3:4.

Голы: 0:1 – Йович, 10; 0:2 – Пулишич, 15; 1:2 – Левандовски, 22; 2:2 – Левандовски, 58.