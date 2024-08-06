Экс-форварда «Реала» и «Барселоны» арестовали за вождение в нетрезвом виде

В Испании сообщили об аресте олимпийского чемпиона-2004 Хавьера Савиолы.

Бывшего футболиста остановили полицейские, которые определили, что он сел за руль в нетрезвом виде.

Уровень алкоголя в крови аргентинца составил 1,1 промилле. Ему пришлось провести ночь в полицейском участке.

Затем дело Савиолы отправили в суд. Вероятно, он получит денежный штраф, а также лишится водительских прав на определенный срок.