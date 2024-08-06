Экс-форварда «Реала» и «Барселоны» арестовали за вождение в нетрезвом виде

В Испании сообщили об аресте олимпийского чемпиона-2004 Хавьера Савиолы.
Бывшего футболиста остановили полицейские, которые определили, что он сел за руль в нетрезвом виде.
Уровень алкоголя в крови аргентинца составил 1,1 промилле. Ему пришлось провести ночь в полицейском участке.
Затем дело Савиолы отправили в суд. Вероятно, он получит денежный штраф, а также лишится водительских прав на определенный срок.
- Экс-нападающий наиболее известен по выступлениям за «Реал», «Барселону», «Бенфику».
- Он закончил карьеру в 2015 году.
Источник: AS