Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Савиола: «Роналду – машина, он физически силен. А игра Месси более зрелищна»

Савиола: «Роналду – машина, он физически силен. А игра Месси более зрелищна»

3 декабря 2016, 00:13
5

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола поделился мнением об игровых качествах Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Мне нравится, как Месси играет в футбол. Если бы мне пришлось выбирать любимого игрока, я бы определенно выбрал его.

Это дело вкуса. Мне больше нравится Месси, но и Криштиану, без сомнения, тоже отличный игрок. Он машина, он физически силен. У Месси больше навыков, и он вносит в происходящее на поле больше зрелища.

Когда они завершат карьеры, оба будут среди лучших в истории – это не подлежит сомнению.

Месси – лучший, причем не только как игрок, но и как личность. У меня всегда были с ним очень хорошие отношения. Он очень скромный человек, с которым приятно беседовать.

Это парень из тех, с кем дружат. Очень скромный. Он так же хорош в жизни, как и на поле», – сказал Савиола.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель Савиола Хавьер Роналду Криштиану
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sanches 1204
1480714826
В принципе согласен с ним))Рональду надо было немцем родиться
Ответить
GeorgeXIII
1480719854
ДолженРеал победить
Ответить
Psih86
1480748015
Савиола-Месси – лучший, причем не только как игрок, но и как личность...но а Роналду,что Роналду...он просто богатый гей:-)
Ответить
artem 81
1480753888
Где Кристи физически силен, это смех, на ЧЕ он как бабуся бегал, скорости давно уже нет, не финты одни понты, херню толкает. Ладно бы про Бэйла коняру сказал физически силен. Месси всем давно уже понятно первый в мире, второй в Сибири.
Ответить
Главные новости
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
5
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
10
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
Все новости
Все новости
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
Вчера, 16:39
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
Вчера, 13:53
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
Вчера, 11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 11:10
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
Вчера, 10:28
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
Вчера, 09:47
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
Вчера, 09:00
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+