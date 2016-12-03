Савиола: «Роналду – машина, он физически силен. А игра Месси более зрелищна»

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола поделился мнением об игровых качествах Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Мне нравится, как Месси играет в футбол. Если бы мне пришлось выбирать любимого игрока, я бы определенно выбрал его.

Это дело вкуса. Мне больше нравится Месси, но и Криштиану, без сомнения, тоже отличный игрок. Он машина, он физически силен. У Месси больше навыков, и он вносит в происходящее на поле больше зрелища.

Когда они завершат карьеры, оба будут среди лучших в истории – это не подлежит сомнению.

Месси – лучший, причем не только как игрок, но и как личность. У меня всегда были с ним очень хорошие отношения. Он очень скромный человек, с которым приятно беседовать.

Это парень из тех, с кем дружат. Очень скромный. Он так же хорош в жизни, как и на поле», – сказал Савиола.