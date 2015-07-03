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    «Ривер Плейт» представил Савиолу, Лучо Гонсалеса и Аймара

    Аргентинский «Ривер Плейт» провел презентацию сразу пяти новых футболистов. Ими стали Хавьер Савиола, Лучо Гонсалес, Пабло Аймар, Николас Бертоло и Табаре Вьюдес. Первые трое широко известны публике по выступлениям в Европе.

    На данный момент «Ривер Плейт» занимает четвертую позицию в чемпионате Аргентины.

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    Источник: ФК «Ривер Плейт»

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    03.07.2015 10:25
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    Комментарии (15)
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    TY13R
    1435910877
    вот это затарились)))
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    aseke25
    1435911173
    да уж
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    dimagas1
    1435911536
    звезд набрали пол ведра)))
    Ответить
    katalonez
    1435912966
    Они еще играют!?
    Ответить
    Espana-Deutschland
    1435914333
    Крутая компания собралась у Ривера. Но Бока всё равно круче)
    Ответить
    ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ
    1435914948
    Неплохое усиление. Жду возвращение на аргентинский олимп.
    Ответить
    ISFAN07
    1435916449
    Как я ненавидел Савиолу, шикарный игрок, очень шустрый, за Барсу добротно гонял! А Аймар наоборот импонировал всегда!
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    nahan
    1435928459
    Пятерым удачи.
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    рус фан
    1435977146
    Хавьеру и Лучо по 34, а Пабло 36 уже, Ривер доверяет ветеранам, в Аргентине не такой насыщенный график игр думаю на десяток добротных матчей их хватит.
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    ologreds
    1694997677
    numo434675
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