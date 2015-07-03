«Ривер Плейт» представил Савиолу, Лучо Гонсалеса и Аймара

Аргентинский «Ривер Плейт» провел презентацию сразу пяти новых футболистов. Ими стали Хавьер Савиола, Лучо Гонсалес, Пабло Аймар, Николас Бертоло и Табаре Вьюдес. Первые трое широко известны публике по выступлениям в Европе.



На данный момент «Ривер Плейт» занимает четвертую позицию в чемпионате Аргентины.



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