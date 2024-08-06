Экс-вратарь «Краснодара» высказался о положении Мусаева и проблемах команды

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов прокомментировал неудачный старт команды в РПЛ.

– Может, какая-то «внутрянка». Бывает – назовем это так. Просто плохой старт. Почему-то не пошло. Лидеров в соперниках не было. Должен был быть хороший и комфортный старт на бумаге, но оказалось, что пробуксовка.

– Вы считаете, что «Краснодар» еще может выйти из этого кризиса?

– Ну, конечно, в чемпионате прошло только три тура.

– Как вы оцените действия Агкацева, заменившего Сафонова в воротах «Краснодара»?

– Видел, что он выходил с капитанской повязкой. Это тоже много о чем говорит. Уважение от команды и некая признательность.

– Значит, «Краснодару» не надо искать еще одного вратаря?

– Считаю, что нет. Потому что парень хорошего уровня. Уверен, что он справится со своей обязанностью.

– Можно ли сказать, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвис на своем посту после неудачного старта?

– Думаю, что да. Иногда он высказывается, что не держится за свое место. Считаю, что немного некорректно так говорить. Думаю, что любой тренер держится за свое место. В такой команде, как «Краснодар», – в первую очередь. Но не только тренер, но и игроки ответственны за результат, и руководители. Все вешать на тренера абсолютно не стоит.