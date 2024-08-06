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Барко – о Промесе: «Не знаю, кто это»

6 августа 2024, 12:05
6

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отреагировал на сравнения с бывшим вингером красно-белых Квинси Промесом.

«Спартак» – великий клуб. Поэтому сам факт присутствия в этой команде тебя мотивирует действовать на все сто процентов на поле.

Сравнения с Промесом? Не знаю, кто это, ничего не слышал о нем.

Я буду двигаться постепенно, шаг за шагом. Не думаю о будущем. Если мы хотим стать чемпионами, нужно добиваться побед от матча к матчу», – сказал Барко.

Позднее в ответе на вопрос корреспондента «РБ Спорт» Барко признал, что всe-таки знает, о том, что Квинси Промес оставил важный след в истории «Спартака».

  • 25-летний Барко после перехода в «Спартак» провел 3 матча, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • «Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля 2024 года в связи с истечением срока контракта.
  • Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • 32-летний футболист находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.
  • За «Спартак» Промес провeл 235 матчей во всех турнирах, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Барко Эсекьель
Комментарии (6)
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prostotak2023
1722935507
Я тоже не знаю кто это, нарколыга читоли?
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АЛЕКС 58
1722937051
И лучше тебе не знать наркоторговцев
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вячеслав-лисенков-yandex
1723016153
Скоро рассмотрят то? А то мы заждались, чемпионат уже в разгаре, ***** прут, останавливать пора!
Ответить
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