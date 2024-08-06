Барко – о Промесе: «Не знаю, кто это»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отреагировал на сравнения с бывшим вингером красно-белых Квинси Промесом.
«Спартак» – великий клуб. Поэтому сам факт присутствия в этой команде тебя мотивирует действовать на все сто процентов на поле.
Сравнения с Промесом? Не знаю, кто это, ничего не слышал о нем.
Я буду двигаться постепенно, шаг за шагом. Не думаю о будущем. Если мы хотим стать чемпионами, нужно добиваться побед от матча к матчу», – сказал Барко.
Позднее в ответе на вопрос корреспондента «РБ Спорт» Барко признал, что всe-таки знает, о том, что Квинси Промес оставил важный след в истории «Спартака».
- 25-летний Барко после перехода в «Спартак» провел 3 матча, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- «Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля 2024 года в связи с истечением срока контракта.
- Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- 32-летний футболист находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.
- За «Спартак» Промес провeл 235 матчей во всех турнирах, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.
Источник: Metaratings.ru