Барко – о Промесе: «Не знаю, кто это»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отреагировал на сравнения с бывшим вингером красно-белых Квинси Промесом.

«Спартак» – великий клуб. Поэтому сам факт присутствия в этой команде тебя мотивирует действовать на все сто процентов на поле.

Сравнения с Промесом? Не знаю, кто это, ничего не слышал о нем.

Я буду двигаться постепенно, шаг за шагом. Не думаю о будущем. Если мы хотим стать чемпионами, нужно добиваться побед от матча к матчу», – сказал Барко.

Позднее в ответе на вопрос корреспондента «РБ Спорт» Барко признал, что всe-таки знает, о том, что Квинси Промес оставил важный след в истории «Спартака».