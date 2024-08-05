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Федотов пожаловался на ЦСКА в РФС

5 августа 2024, 23:23
10

Экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов потребовал от клуба неустойку за расторжение контракта.

Он подал иск в палату РФС по разрешению споров. Первое заседание по этому делу должно состояться уже 6 августа.

Федотов считает, что ЦСКА не имел права увольнять его без компенсации из-за финиша команды на 6-м месте в РПЛ. Такой пункт якобы был в контракте.

Также тренер уверен, что армейцы нанесли ущерб его репутации, назначив Марко Николича еще до его официальной отставки.

«Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта.

И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного.

У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договоренности сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учeтом разных мест в турнирной таблице.

Например, если расторжение по инициативе любой из сторон следует после первого места, то выплачивается 100% от суммы оклада до конца контракта, и так далее по каждому месту вплоть до пятого предполагалась пропорционально уменьшенная компенсация, ниже – нет.

Однако желая сохранить хорошие отношения, клуб все равно предпринимал попытки встретиться и в «досудебном» режиме урегулировать спор. К сожалению, встреча так и не состоялась, и теперь данный вопрос будет решать Палата.

Неприятная ситуация, но с точки зрения правового поля абсолютно логично завершающаяся в палате по разрешению споров», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (10)
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Таврида
1722890206
Лысому ничего не светит, лажанулся - признай ошибки и не люби людям мозги, за 6-е место никто сверху денег не насыпет. Согласно контракту.
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MichelWB
1722890916
Жаловаться он умеет, осталось научиться тренировать.
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VVM1964
1722891727
На месте КЛИНЕРА, я бы поржал !... )
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Snek
1722898046
Федотов хотел развести еврея Ротенберга, в итоге Федотова развёл еврей Гинер. "ранее у ЦСКА никогда не было", было-было, просто не было идиотов, которые бы так позорились как Федотов.
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АЛЕКС 58
1722916784
С лысого удержать нужно за 6-е место
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