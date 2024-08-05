Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги выигранного матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Москвичи победили дома со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Вы расколдовали Угальде, он теперь забивает в каждом матче. В чем секрет? До вашего прихода у него была длительная серия без голов.

– Угальде – молодой парень, иногда он очень чувствительный. Часто для улучшения игры не нужны тренировки, бывает, что нужно просто приобнять, поддержать по‑человечески.

– Есть ли какие негативные моменты в этом матче? Что вам не понравилось в действиях вашей команды? Кажется, что игра была идеальной.

– Я очень рад за ребят, они провели хороший матч. В какие‑то моменты мы отдавали территорию, ослабевал прессинг, но в целом мы провели прекрасный матч.

– Как игра новичка Маркиньоса?

– Он недавно прибыл. Большую часть времени занимался документами. Конечно, он может лучше, это первые его 45 минут, но я знаю его качества, он точно нам поможет.

– Что сказал вам Олег Романцев перед стартовым свистком?

– Для меня большая честь, что мы выступаем в присутствии такого человека и легенды. Он пожелал удачи и хорошего сезона.