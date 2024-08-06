Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 3-го тура РПЛ, в котором красно-белы победили «Крылья Советов» (3:0).

«Матч, в принципе, мог бы и не смотреть, потому что до игры давал прогноз, что «Спартак» спокойно выиграет. Для меня лично всe было достаточно предсказуемо. Но нужно смотреть на игру «Спартака» на дистанции. Мы видим, в каком порядке «Зенит», у которого впереди «Динамо», а у «Спартака» будет «Ахмат». Обыгрывай их, и «красно-белые» уже в тройке, как я и говорил раньше.

Удивляет ли слабый старт «Крыльев»? Ещe в прошлом году все рано впечатлились ими, хотя было понятно, что самарцы займут седьмое-восьмое место. Они не впечатлили в прошлом сезоне, выше своего места они не поднялись. Сейчас идeт провал. У «Крыльев» пропала уверенность, игроки боятся всех. В таких ситуациях нужно иметь лидера в каждой линии, чтобы выправиться, потому что состав у них средний.

Неприкасаем ли Осинькин? Не уверен. Я по тренерам всегда говорю: играют не тренеры, а футболисты. Что бы ни говорили про специалистов, но любого через месяц из новой команды могут выгнать», – сказал Мостовой.