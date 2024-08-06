Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»

Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»

6 августа 2024, 11:50
1

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 3-го тура РПЛ, в котором красно-белы победили «Крылья Советов» (3:0).

«Матч, в принципе, мог бы и не смотреть, потому что до игры давал прогноз, что «Спартак» спокойно выиграет. Для меня лично всe было достаточно предсказуемо. Но нужно смотреть на игру «Спартака» на дистанции. Мы видим, в каком порядке «Зенит», у которого впереди «Динамо», а у «Спартака» будет «Ахмат». Обыгрывай их, и «красно-белые» уже в тройке, как я и говорил раньше.

Удивляет ли слабый старт «Крыльев»? Ещe в прошлом году все рано впечатлились ими, хотя было понятно, что самарцы займут седьмое-восьмое место. Они не впечатлили в прошлом сезоне, выше своего места они не поднялись. Сейчас идeт провал. У «Крыльев» пропала уверенность, игроки боятся всех. В таких ситуациях нужно иметь лидера в каждой линии, чтобы выправиться, потому что состав у них средний.

Неприкасаем ли Осинькин? Не уверен. Я по тренерам всегда говорю: играют не тренеры, а футболисты. Что бы ни говорили про специалистов, но любого через месяц из новой команды могут выгнать», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 6 очками после трех матчей. «Крылья Советов» замыкают таблицу с 0 очков.
  • В 4-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Ахматом» дома 11 августа, а самарцы в тот же день примут «Факел».

Еще по теме:
КДК оштрафовал «Спартак» за скандирование фанатами кричалки про «Зенит» 56
«Ну когда это кончится?»: Корнеев раскритиковал Песьякова за игру со «Спартаком» 8
Песьяков назвал клуб, который может остановить «Зенит» 9
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Мостовой Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1722937922
пожалуй, слегка соглашусь по КС. Нам пытаются впихнуть миф о Карпине и Осинькине, как о каких-то топ-тренерах, которые из г делают приличные команды, хотя КС и Ростов -это самые укомплектованные команды после топ -клубов.
Ответить
Главные новости
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
3
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Все новости
Все новости
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
7
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+