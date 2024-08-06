Песьяков назвал клуб, который может остановить «Зенит»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков после гостевого поражения от «Спартака» (0:3) в матче 3-го тура РПЛ сказал, что самарцам было сложнее играть против «Зенита».

– У «Крыльев» тяжeлый календарь. В начале сыграли с «Зенитом», потом со «Спартаком». С кем из них было сложнее?

– Наверное, с «Зенитом».

– В чeм «Зенит» превосходит «Спартак»? Или только из-за того, что петербуржцы вам больше забили?

– Да нет, просто у «Зенита» чувствуется какая-то уверенность, запас прочности. Такая у них команда сейчас. Пока непонятно, кто их остановит. Надежда на «Динамо».

В матче 1-го тура самарцы на своeм поле уступили «Зениту» со счeтом 0:4.

После трeх туров «Крылья Советов» не набрали очков и занимают последнее место в РПЛ.

35-летний Песьяков впервые сыграл в этом сезоне в чемпионате России.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками после трех матчей и разницей мячей 13:0. Столько же очков у «Динамо».

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