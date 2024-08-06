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Песьяков назвал клуб, который может остановить «Зенит»

6 августа 2024, 11:22
9

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков после гостевого поражения от «Спартака» (0:3) в матче 3-го тура РПЛ сказал, что самарцам было сложнее играть против «Зенита».

– У «Крыльев» тяжeлый календарь. В начале сыграли с «Зенитом», потом со «Спартаком». С кем из них было сложнее?

– Наверное, с «Зенитом».

– В чeм «Зенит» превосходит «Спартак»? Или только из-за того, что петербуржцы вам больше забили?

– Да нет, просто у «Зенита» чувствуется какая-то уверенность, запас прочности. Такая у них команда сейчас. Пока непонятно, кто их остановит. Надежда на «Динамо».

  • В матче 1-го тура самарцы на своeм поле уступили «Зениту» со счeтом 0:4.
  • После трeх туров «Крылья Советов» не набрали очков и занимают последнее место в РПЛ.
  • 35-летний Песьяков впервые сыграл в этом сезоне в чемпионате России.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками после трех матчей и разницей мячей 13:0. Столько же очков у «Динамо».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Динамо Зенит Песьяков Сергей
Комментарии (9)
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Cleaner
1722931906
Динамо - дно. Кого может остановить команда ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА???...)))
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paracetamol
1722937844
На Динаму надейся, а сам не плошай, дырка в раме. Получит твоя Дырнамо не меньше, чем КС!
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neim
1723034354
Да уж, если бы ты не продался в последнем матче прошлого сезона, то и Зенит был бы остановлен.
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